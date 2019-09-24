86 yaşında ikinci üniversiteyi bitirdi

Hayatını eğitime adayan Balıkesirli Ömer Ünal, 86 yaşında ikinci üniversiteden mezun oldu.

Yaşadığı sevinci İHA muhabirleri ile paylaşan Ömer Ünal, eğitim hayatını anlattı. Ünal, "1934 yılı Balya Kayalar’da doğdum. İlkokulu orada bitirdim. Okullar bittikten sonra hayata atılma dönemi başladı. Köye gidişlerim seyrekleşti. 25 yıllık hizmetten sonra emekli oldum. Bir süre Ankara’da kaldım. Çocuklarım Balıkesir’e yerleşmeye başlayınca bende buraya geri döndüm. Necati Eğitim Enstitüsü mezunuyum. Ondan önce Diyarbakır İlköğretmen okulunu bitirdim. 1957’de burayı bitirdikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı hizmetinde oldum. Öğretmenlik ve yöneticilik yaptım. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin fark derslerini verip, onu bitirdikten sonra yüksek lisansımı orada tamamladım. Emekli olduktan sonra 2017 yılında açık öğretim fakültesine yeniden kaydolup öğrenci oldum ve bu yıl onu bitirdim. 15 Eylül’den bu yana 86 yaşındayım. Böylece 2 yüksekokul, 1 üniversite, 1 yüksek lisans eğitimlerinden geçmiş oldum." dedi.

"YAŞLILIK BAZEN İZİN VERMİYOR"

Okumayı çok sevdiğini dile getiren Ünal, "Ben okumayı çok seviyorum. İstiyorum ki; gecem gündüzüm işlerim hep okuma ile yazma ile sürsün gitsin ama yaşlılık bazen izin vermiyor. Şimdiye kadar tasarladığım ancak yarım kalmış bazı kavramlar ve konular var. Onları derlemeye çalışıyorum. Ben sağken bu çalışma biter mi bilemiyorum. Kayalar Köyü tarihini yazmıştım daha önce, sözlük ile birlikte çok hacimli olacağını düşündük ve ayrıştırdık. Hukuk benim için bir özlemdi. Hiç değilse ön lisansını bitirerek onu dindirdiğimi düşünüyorum. Bu yaştan sonra avukatlık yapmayı düşünemiyorum zaten. Toplumsal dalgaları bu açıdan bakınca daha iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum." dedi.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ AİLESİ

Çalışma masasında torunlarının ve çocuklarının fotoğrafları bulunan Ömer Ünal, en büyük destekçisinin ailesi olduğunu söyledi. Ömer Ünal, "Eğitim hayatımda en büyük destekçim ailem. Eşim, çocuklarım. Beni daima teşvik etmişlerdir. Yaşam öykümü anlatan kitap da Kayalar üzerine yazdığım kitap da onların desteği ile oldu. Onlar özendirmenin dışında beni yönlendirmede de yardımcı oldular. Düşüncelerini paylaştılar. Onlara müteşekkirim." diye konuştu.