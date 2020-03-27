86 yaşındaki Celal Dede, evlenmek için polisi aradı

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde tek başına yaşayan 86 yaşındaki Celal Fakı, biten ilaçları için aradığı 155 polis hattından yardım istedi.

Polis ekipleri eczaneden aldığı ilaçları Fakı'ya evinde teslim etti.

"BENİ EVLENDİRİN"

Bu sırada Fakı ile polisler arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Polis ekiplerinden kendisini evlendirmeleri için yardım isteyen Fakı, "Beni evlendirin, yalnızım yalnız. 70 yaşında bir kadınla da evlendirseniz olur.” dedi.

155'i arayan Celal dede: Beni evlendirin İZLE

"EVLENDİRME İŞİNE GİRMEYELİM"

Fakı'nın isteği karşısında gülümseyen polisler, "Celal Amca, evlendirme işine girmeyelim. Böyle ara sıra seni ziyaret edelim ve ihtiyaçlarını karşılayalım.” diye cevap verdi.

Celal Fakı, polislere dua etti.