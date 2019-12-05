Erdoğan gündemi değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da katıldığı NATO zirvesiyle ilgili olarak Türk gazetecilere önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"NATO'nun 70. yılını kutladığımız Liderler Zirvesini başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Zirvede NATO'nun gündeminde olan stratejik konuları etraflıca ele alma fırsatını bulduk. Terörle mücadele, mülteci krizi, külfet paylaşımı, siber ve hibrit tehditler, ittifak dayanışmasının güçlendirilmesi, ayrıca Rusya ve Çin ile ilişkiler gündemdeki ana konu başlıklarıydı."

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