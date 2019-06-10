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ABD'de kızamık görülen eyalet sayısı 28'e çıktı

ABD'de yıl başından bu yana devam eden kızamık salgınının görüldüğü eyalet sayısı 28'i bulurken, vaka sayısı da bin 22'ye ulaştı.

AA | 10.06.2019 - 22:40..
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ABD'nin birçok eyaletinde yaşanan kızamık salgınıyla ilgili güncel rakamları açıkladı.

28 EYALETTE KIZAMIK SALGINI

Salgının son olarak Virginia ve Idaho eyaletlerinde görüldüğü aktarılan açıklamada, böylece kızamık vakalarının görüldüğü eyalet sayısının 28'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, 2019 başından bu yana ülkede rastlanan kızamık vakası sayısının da bin 22'yi bulduğunun altı çizildi. ABD'de bu yıl başından beri kaydedilen kızamık vakaları, son 27 yılın en yüksek oranını oluşturuyor.

ABD'de, 2000'de kızamığın tamamen yenildiği duyurulmuştu. New York kentinde ay başında özellikle Yahudilerin yoğun yaşadığı bölgelerde yayılan kızamık nedeniyle acil sağlık durumu ilan edilmişti.

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