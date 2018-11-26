İsviçre'de yangın: 6 ölü

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı boşanmak üzere adliyede

1 Akupunktur: Zayıflamanın en geleneksel yöntemi Paslanmaz çelik iğnelerin vücudun belli noktalarına batırılması yöntemi ile uygulanan, sistematik ve bilimsel bir tedavi yöntemi olan akupunktur, beyindeki limbik sistemin çalıştırılmasına dayanır.

2 Taksici 3 kadın turistin parasını alıp yüzüne tükürdü Taksim Meydanı'ndan aldığı turistleri Beyoğlu Galatasaray'a götüren taksici, turistleri dolandırırken güvenlik kameralarına yakalandı.

3 Kara kışa karşı doğal korunma Doğal şifa kaynağı olan ham bal, çeşitli vitamin, mineral, enzim, aminoasit ve probiyotikler içermesiyle düzenli tüketildiğinde vücuda enerji ve zindelik veriyor.

4 Fransa'da çatışmalar polis şiddetine dönüştü Fransa'nın başkenti Paris'te meydana gelen gösteriler polis şiddetine dönüştü. Eylemcilere polisler şiddetli müdahalelerde bulunuyor.

5 Sağlıklı beslenme ve kilo verme Beslenme uzmanı ve diyetisyen Dilara Koçak, sağlıklı beslenme ve kilo verme ile ilgili ipuçları everdi.

6 Lavrov: Ukrayna'nın yaptığı provokasyon Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,"Yaşanan olayların, Ukrayna üst yönetimi tarafından doğrudan verilen emirle uygulanmış bir provokasyon olduğu çok açık” diye konuştu.