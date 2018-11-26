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İsviçre'de yangın: 6 ölü

Solothurn'da bir apartmanda çıkan yangında aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi.

AA | 26.11.2018 - 13:39..
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İsviçre'nin kuzeyindeki Solothurn kentinde bir apartmanda çıkan yangında, aralarında çocukların da olduğu 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsviçre Devlet Televizyonu'nun (RTS) haberine göre, gece saat 02.10'da bir apartmanın alt katında yangın çıktı.

6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Solothurn kantonuna bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, nedeni henüz bilinmeyen yangın üst katlara sıçrarken, olay yerinde aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yangın nedeniyle 20 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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