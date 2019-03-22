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Bedelli askerler yemin etti

2 bin 906 bedelli asker, 18 günlük eğitimlerinin ardından bugün yapılan yemin töreni sonrası terhis oldu.

İHA | 22.03.2019 - 15:08..
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İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda düzenlenen yemin törenine Kilis Valisi Recep Soytürk, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Deniz Er Eğitim Alay Komutanı Dz. Piyade Albay İbrahim Özdoğan, askerler ve aileleri de katıldı.

Bedelli askerler yemin etti

"GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRECEK SEVİYEYE ULAŞTILAR"

Deniz Er Eğitim Alay Komutanı Deniz Piyade Albay İbrahim Özdoğan törende yaptığı konuşmada, "Silah altına alınan Mehmetçiklerimize karşılıklı saygı ve sevgiye dayanan askeri disiplin içerisinde eğitimleri verilmiştir. Mehmetçiklerimiz sancağımızın huzurunda yemin ederek görevlerini yerine getirecek seviyeye ulaşmışlardır" dedi.

Bedelli askerler yemin etti VİDEO

Bedelli askerler yemin etti

"ASKERLİĞİN DEĞERİNİ ÖĞRENDİK"

Yemin eden askerler adına konuşma yapan bir Mehmetçik ise, "Türk bahriyesinin eğitim yuvası olan bu ocakta kısa sürede askerliğin değerini öğrendik. Bugün karşınıza birer bahriyeli er olarak çıktık. Bizler burada öğrendiklerimizle daha iyi birer evlat, daha iyi birer yurttaş, daha iyi birer baba ve daha iyi birer koca olarak karşınıza çıktık" dedi.

Bedelli askerler yemin etti

İskenderun Deniz Er Eğitim Alayında geçmiş yıllarda askerliğini yapan bir baba ile bugün yemin eden asker oğlunun sarılıp kucaklaşması ise töreni izleyenleri duygulandırdı. Ailelerin heyecanla asker yakınlarını görme çabaları ve buluşma anları duygulu anların yaşanmasına sebep oldu.

Törenin ardından terhis olan bedelliler aileleri ve sevdikleri ile buluştu.

Bedelli askerler yemin etti

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