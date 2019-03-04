taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.37675
Euro
6.08985
Altın
1287.185
Borsa
104193.33
Gram Altın
222.73

Şırnak'ta bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığınca, Şırnak'ın Silopi ilçesinde nöbet görevi esnasında meydana gelen silah kazası neticesinde bir askerin şehit olduğu bildirildi.

AA | 04.03.2019 - 20:33..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

asd

Milli Savunma Bakanlığınca, Şırnak'ın Silopi ilçesinde nöbet görevi esnasında meydana gelen silah kazası neticesinde, bir askerin şehit olduğu açıklandı.

SİLAH KAZASI NEDENİYLE

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak Silopi'de 4 Mart'ta nöbet görevi esnasında meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gezici Araştırma'nın son anketi

Gezici Araştırma'nın son anketi

324
23 zincir markete soruşturma

23 zincir markete soruşturma

372
CHP'li Taş'ın Öcalan posteri önündeki fotoğrafı ortaya çıktı

CHP'li Taş'ın Öcalan posteri önündeki fotoğrafı ortaya çıktı

161
CHP'nin DSP'ye tepkisi sürüyor

CHP'nin DSP'ye tepkisi sürüyor

153
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

241
İbrahim Kutluay'ın Demet Şener'e ödeyeceği nafaka belli oldu

İbrahim Kutluay'ın Demet Şener'e ödeyeceği nafaka belli oldu

74
Beren Saat eşi Kenan Doğulu'nun konserine gitmedi

Beren Saat eşi Kenan Doğulu'nun konserine gitmedi

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir