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Rize'de parkta oynarken 2 çocuk kayboldu

Fındıklı'da parkta oynarken kaybolan Selim Yağız Özkan (4) ile Barış Yıldırım'ı (5), arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

DHA | 02.05.2019 - 08:45..
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Rize Fındıklı'da, dün akşam saatlerinde parkta oynarken Selim Yağız Özkan (4) ile Barış Yıldırım (5) kayboldu.

İlçeye gönderilen takviye arama-kurtarma ekipleri de çalışmalara katılırken, emniyet bünyesinde ise özel ekip oluşturuldu. Polisin incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde çocukların, şüpheli bir kişinin arkasında parktan yürüyerek ayrıldığı belirlendi.

Rize'de parkta oynarken 2 çocuk kayboldu

ARAMA KURTURMA DEVREDE

İlçede polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve AKUT ekipleri ile vatandaşların katılımı ile geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Polis ekipleri, kaybolan çocukların bulunması için park çevresindeki MOBESE ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

İLÇE SEFERBER OLDU

Ekiplerin yanı sıra belediye hoparlörlerinden yapılan çağrı ve cep telefonlarına gönderilen SMS aracılığıyla ulaşılan binlerce kişi de arama çalışmalarına destek veriyor. Yapılan çağrı ile vatandaşlardan, çocukların bulununcaya kadar arama çalışmalarına devam etmesi isteniyor. Ekipler ve vatandaşlar cadde ve sokaklar ile dere yatakları ve bina zemin ve bodrum katları, metruk binalarda arama çalışması yürütüyor.

Rize'de parkta oynarken 2 çocuk kayboldu

PARKTAN YÜRÜYEREK ÇIKTILAR

Rize Emniyet Müdürlüğü, bünyesinde kayıp çocukların bulunması için özel bir ekip oluşturuldu. MOBESE ve iş yeri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, çocukların parktan çıkıp, önlerinde yürüyen kişiyi takip ettiklerini tespit etti. Polis kimliğini belirlemeye çalıştığı kişinin çocuklarla bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.

Rize'de parkta oynarken 2 çocuk kayboldu

Rize'de parkta oynarken 2 çocuk kayboldu

Rize'de parkta oynarken 2 çocuk kayboldu

Rize'de parkta oynarken 2 çocuk kayboldu

Rize'de parkta oynarken 2 çocuk kayboldu

Rize'de parkta oynarken 2 çocuk kayboldu

Rize'de parkta oynarken 2 çocuk kayboldu

Rize'de parkta oynarken 2 çocuk kayboldu

Rize'de parkta oynarken 2 çocuk kayboldu

Rize'de parkta oynarken 2 çocuk kayboldu

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