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AFAD'dan deprem açıklaması

AFAD yaptığı açıklamada, "Deprem sonrası hastanelere başvuran 1.607 vatandaşımızdan 1.516’sı taburcu edilmiştir" dedi.

DHA | 27.01.2020 - 08:44..
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Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrası 39 kişi hayatını kaybederken, 45 kişi ise sağ kurtarıldı.

1516 YARALI TABURCU EDİLDİ

Ekiplerin enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken, AFAD tarafından açıklama yapıldı.

Yapılan çıklamada, ''Şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştır. Depremde 39 vatandaşımız hayatını kaybetmiş (Elazığ 35, Malatya 4), deprem sonrası hastanelere başvuran 1.607 vatandaşımızdan 1.516’sı taburcu edilmiştir.'' denildi.

AFAD'dan deprem açıklaması

ENKAZ ALTINDA KALAN SON 2 KİŞİ ARANIYOR

Ayrıca Sürsürü Mahallesi'nde enkazda kalan son 2 kişinin arandığı belirtilirken, Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkazda kimsenin kalmadığı öğrenildi.

AFAD'dan deprem açıklaması

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