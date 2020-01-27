AFAD'dan deprem açıklaması

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrası 39 kişi hayatını kaybederken, 45 kişi ise sağ kurtarıldı.
1516 YARALI TABURCU EDİLDİ
Ekiplerin enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken, AFAD tarafından açıklama yapıldı.
Yapılan çıklamada, ''Şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştır. Depremde 39 vatandaşımız hayatını kaybetmiş (Elazığ 35, Malatya 4), deprem sonrası hastanelere başvuran 1.607 vatandaşımızdan 1.516’sı taburcu edilmiştir.'' denildi.
ENKAZ ALTINDA KALAN SON 2 KİŞİ ARANIYOR
Ayrıca Sürsürü Mahallesi'nde enkazda kalan son 2 kişinin arandığı belirtilirken, Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkazda kimsenin kalmadığı öğrenildi.