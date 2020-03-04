Tatilsa ile Katar'ı Keşfedin

Çok özel Katar turları için detaylı bilgi alabilirsiniz.

www.tatilsa.com.tr

0216 464 01 01

Tatilsa ile son yılların popüler destinasyonu Katar’ı keşfedin. 3 gece 4 günlük vizesiz bu tur ile büyüleyici ülkenin tadını çıkartacaksınız. Tur İstanbul Sabiha Gökçen, İzmir ve Ankara olmak üzere üç farklı çıkış sunuyor. Pegasus Havayolları ile rahat bir yolculuk sonrasında Katar’ın başkenti Doha’ya ulaşılıyor.

Körfez ülkelerinin en güzel şehri olarak gösterilen Doha’da ilk gün panaromik bir şehir turunun ardından Katar Ulusal Müzesi gezilebilir. 11 bölümden oluşan müzeyi gezdikten sonra sırada Souq Waqif var. Souq Waqif, Katar’ın geneksel pazarıdır. Labirenti andıran dükkanlarda baharat, mevsimsel lezzetler, süslü mücevherler ve el yapımı aletleri göreceğiz. Ardından dileyen misafirler, şahinlerle fotoğraf çektirebilir, at ve deve çiftliğini gezebilirler.

Katar turunun üçüncü günü, yemekli safari turu bulunuyor programda. Katar’ınMesaieed kentine yolculuk başlıyor. Çölde Safarinin ardından deniz ve çölün buluşma noktası olan Khor Al Adaid’e ulaşılıyor. Burada verilen mola esnasında barbekü yapabilir, çöl bedevilerinin yaşam şeklini öğrenip yerel kahvelerin tadına bakabilirsiniz.

Turun dördüncü günü, sabah kahvaltısının ardından, Doha Havaalanı’na transfer ve Pegasus Havayolları’nın tarifeli seferiyle dönüş yolculuğu başlıyor. Fiyata dahil olan hizmetler arasında; Pegasus Havayolları ile gidiş dönüş uçak bileti, otelde sabah kahvaltısı dahil konaklama, transfer hizmetleri, profesyonel rehberlik hizmetleri ve çevre gezileri bulunuyor.

Doha turları ile ilgili rezervasyon ve bilgi için www.tatilsa.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

NEDEN TATİLSA

2010 yılında kuruluşundan itibaren kısa zamanda turizm sektöründe sağladığı başarıları, ulaştığı geniş müşteri portföyü, uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle Tatilsa, kişilere ve kurumlara yönelik çalışmalarında mükemmeliyetçi yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Yurtiçi, yurt dışı otel ve tatil rezervasyonları, uçak bileti, araç kiralama, vize işlemleri, karşılama ve transfer hizmetleri ile birlikte ihtiyacınız olan tüm tatil alternatifleri… Kültür turları, mavi yolculuk, balayı ve butik turlar… Tüm bunlar ve açılış, düğün, lansman gibi organizasyon hizmetleri için doğru seçim Tatilsa.

Bilgi ve rezervasyon için:

0216 464 01 01

[email protected]



