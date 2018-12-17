Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
ŞEKER PORTAKALI - ÖZEL BASKI
Vasconcelos’un kuşaktan kuşağa aktarılan kitabı Şeker Portakalı 50 yaşında, dalından koparılmış bir portakalı andıran özel tasarımıyla ve özgün çizimlerle karşınızda.
Şeker Portakalı - Özel Baskı
Jose Mauro De Vasconcelos
Çev.: Emrah İmre
Can Yay.
S.: 528
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BU KİTABIN ORTASINDA DUVAR VAR
Ünlü çocuk yazarı Jon Agee’den önyargılarımız üzerine büyülü bir kitap.
Bu Kitabın Ortasında Duvar Var
Jon Agee
Çev.: Emrah Ülgen Dal
Domingo Yay.
S.: 44
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USTA İLE MARGARİTA
Moskova’da iki yazar bir bankta oturmuş, İsa Peygamber’in gerçekten yaşayıp yaşamadığını tartışmaktadır. Profesör Woland isminde gizemli bir yabancı sohbete katılır ve onlara peygamberin çarmıha gerilişine şahit olduğunu, kendisinin ayrıca geleceği görebildiğini söyler. Bu iki yazara güçlerini ispat eden kişi aslında Moskova’da terör estirmeye gelen şeytanın ta kendisidir.
İsa Peygamber ve Pontius Pilate hakkında yazdığı roman reddedilince tüm yaşam isteğini kaybedip bir tımarhaneye düşen ve kendine “Usta” diyen bir yazar ile onun sevgilisi Margarita’nın da şeytanla yolu kesişecek ve şeytanın oyunlarından nasiplerini alacaklardır.
Usta ile Margarita
Mihail Bulgakov
Çev.: Hazal Yalın
İthaki Yay.
S.: 608
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ATATÜRK ETKİSİ
Son 150 yıllık Türkiye tarihini “iflas, işgal, direniş, kurtuluş” sözcükleriyle özetlemek mümkündür. İşte “Atatürk Etkisi”, iflasa ve işgale karşı direnişi ve kurtuluşu yaratan etkidir...
Atatürk Etkisi
Sinan Meydan
İnkılap Yay.
S.: 384
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EVRENİ SEYREDEN KIZ
Su, Datça’da yaşıyordu. Her gün okula gidiyor, dönüşte de ayçiçeği tarlasına gidip manzarayı izliyor, huzur buluyordu. Arkadaşları Deniz ve Tuna’yla sahilde bisiklete biniyorlar, Uyanık Bahçe adını verdikleri fidanlıkta zaman geçiriyorlardı. Su, her zamanki gibi başlayan sakin bir günün, hayatını tamamen değiştireceğinden habersizdi. Gökkuşağı Dondurmacısı’nın sahibi Gök’ün anlattığı yedi hikâye ve beklenmedik bir dost, onun dünyaya, hatta evrene bakışını yenileyecekti.
Evreni Seyreden Kız
Zeynep Gürkan
Kırmızı Kedi Yay.
S.: 80
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DEDEKTİFLER
Dedektif romanlarının ilk defa okurla buluştuğu 19. yüzyıl ortalarında, bu edebi türe en büyük katkıyı veren yazarlardan biri de kuşkusuz Charles Dickens’dır...
Dilimize ilk kez çevrilen dokuz öyküden oluşan Dedektifler, Charles Dickens’ın üstün betimleme yeteneği ve dönemin havasını başarıyla yansıtan güçlü anlatımıyla benzersiz bir derleme
Dedektifler
Charles Dickens
Çev.: Ayşen Anadol, Taciser Belge
Alfa Yay.
S.: 207
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MAVİ GÖZLÜ BÜYÜK KURTARICI
Bu kitapta, Kurtuluş Savaşı hakkında bilinmeyen gerçekleri, bir aşk öyküsü ile sarmalayarak anlattım. Türk halkı, başlangıçta neden destek vermedi, Kutsal Emanetler’i İngilizler neden ülkelerine götürmediler, Atatürk’e neden dil uzatıyorlar, Atatürk ajan mı kahraman mı?...
Mavi Gözlü Büyük Kurtarıcı
Coşkun Telciler
Gece Kitaplığı
S.: 455
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MASKE
Romanovlarda sular durulmuyor. Tehdit çanları çalarken bu defa sıra gerçek hislerini maskeleyen Adrian’a geliyor. Adrian sonradan edindiği Romanov soyadının ağırlığı ve kendi geçmişi altında eziliyordu. Sokakların kuralsızlığıyla büyüyen ruhu, geçmişi ve geleceğiyle hesaplaşırken, sahip olamayacağını sandığı şeyi arzulamıştı ve artık maskesini çıkarmak zorunda kalacaktı.
Maske
M. A. Lemariz
Müptela Yay.
S.: 408
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ESKİ SEVGİLİLER OTELİ
Kim bilir kaç kez kırıldın, yanıldın, kaybettin… Kim bilir kaç kez düştün, kalktın, yeniden başladın… Sürdürmeyi sürdürdün… Seni anlamayan, duymayan ve görmeyenler arasındayken; arzuların, düşlerin ve sevdiklerinle kendin için nereye gidiyorsun?
Eski Sevgililer Oteli
Aret Vartanyan
A7 Kitap
S.: 256
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ÇİN'DE BİR ÇİNLİNİN BAŞINA GELENLER
Kin-Fo zengin bir Çinlidir. Hayatta her şeye sahiptir, tek eksiği yaşama sevincidir. Bir gün bütün servetini kaybettiğini öğrenince bir sigorta şirketine gidip kendisi için kapsamlı bir hayat sigortası yaptırır. Şimdi geriye kalan tek şey ölüp herkesi mutlu etmektir.
Çin'de Bir Çinlinin Başına Gelenler
Jules Verne
Çev.: Ayşe Meral
Alfa Yay.
S.: 286
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Damla Karakuş
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