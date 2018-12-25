FETÖ şüphelileri Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı.
ÇOCUKLAR YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Yapılan soruşturma kapsamında şüphelilerin, TSK’dan ihraç edilen ve adı ‘Cumhurbaşkanlığı yaver aday listesi’nde yer alan kurmay Albay H.Y., Binbaşı M.A. ile firari Albay İ.A.’nın eşi A.A. olduğu belirlendi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, yanlarında bulunan 2 çocuk ise yakınlarına teslim edildi.