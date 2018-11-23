Necmettin Yılmaz’ın isminin verildiği Çiftçibaşı Mahallesi'ndeki ilkokulda düzenlenen etkinlikte şehit öğretmenin öğrencileri, sınıf tahtasına "Seni unutmadık Necmettin öğretmen" yazdı ve masadaki fotoğrafına karanfil bıraktı.

Siverek Milli Eğitim Şube Müdürü Kürşat Harmankaya, tüm şehit öğretmenlere Allah’tan rahmet diledi.

Öğrencileri, şehit edilen Necmettin öğretmeni unutmadı VİDEO

ADI YAŞATILIYOR

Kürşat Harmankaya, "Onun emanetine en iyi şekilde sahip çıkıyoruz. Necmettin Yılmazları unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Buraya yeni atanan öğretmenlerimiz onun emanetine en iyi şekilde sahip çıkıyorlar. Allah devletimizden razı olsun, devlet büyüklerimizin katkılarıyla Necmettin Yılmaz öğretmenimizin adını yaşatmak adına buraya 12 derslikli modern bir okul yapıldı ve şehit öğretmenimizin ismi verildi. Buruk bir an yaşıyoruz, o yüzden duygulanıyorum. Onun emaneti olan öğrencilerimize en iyi şekilde bakıyoruz" dedi.

"ONU ÇOK ÖZLÜYORUZ"

Yılmaz’ın öğrencilerinden Aliye Sunkar da onu çok özlediklerini söyledi. Sunkar, Yılmaz ile en son 2016'daki Öğretmenler Günü'nde pasta kestiklerini aktararak, "Keşke şu anda burada olsaydı. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Necmettin öğretmenime bir kova yoğurt getirmiştim, çok sevinip beni öpmüştü. Herkes kendisine hediye getirmişti, bizi çok severdi” dedi.