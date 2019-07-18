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Pençe Harekatı'nda teröristlerin sığınakları imha edildi

Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda , terör örgütü PKK'nın lojistik depo olarak kullandığı sığınak ve barınaklar imha edildi.

AA | 18.07.2019 - 16:38..
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Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralar tespit edilmeye devam ediliyor.

Harekat kapsamında, 9 gözlü ve 1 uzun koridordan oluşan sığınak, fırın olarak kullanılan 2 gözlü çimento ve taşla yapılmış yapı ile 20 metrekare genişliğinde sığınak tespit edildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT İMHA EDİLDİ

Lojistik depo olarak kullanıldığı belirlenen bu sığınaklarda, 4 adet 60 milimetrelik havan, 1 adet 82 milimetrelik havan, 1 adet 14,5 milimetrelik sehpalı Doçka uçaksavar silahı, 72 RPG-7 roketatar ve havan başlığı, 1 adet 120 milimetrelik havan döşemesi, patlamamış uçak mühimmatı, 1 fıçı Doçka mühimmatı ayrıca 163 adet 18,5 milimetrelik Doçka mühimmatı ele geçirildi. Aynı harekat kapsamında, bir fıçı mayın, 350 el bombası (fünyesiz), 17 kullanıma hazır el bombası, 410 el bombası fünyesi, 10 elektrikli fünye, 3 havan mühimmatı, 3 işaret fişeği, 14 antitank RPG-7 mühimmatı, 8 RPG-7 sevk fişeği, 200 adet 12,7 uçaksavar mühimmatı, 150 adet 14 milimetrelik Zagros keskin nişancı silahı mühimmatı, 350 BKC makineli tüfek mühimmatı, 100 metre infilaklı fitil, 10 gaz maskesi (kullanılmamış), 28 gaz maskesi filtresi, 1 kilogram amonyum nitrat, 60 bidon benzin, çeşitli tipte 3 jeneratör, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, yaklaşık bir ton gıda malzemesi ile çok miktarda sığınak/barınak yapımında kullanılan inşaat malzemesi ele geçirilerek imha edildi.

Pençe Harekatı'nda teröristlerin sığınakları imha edildi

Pençe Harekatı'nda teröristlerin sığınakları imha edildi

Pençe Harekatı'nda teröristlerin sığınakları imha edildi

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