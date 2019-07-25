Yurt dışı çıkış harçları ay sonuna kadar 15 TL

Yurt dışı çıkış harcı, Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile ülke dışına çıkarken ödenmesi gereken bir çeşit vergi diyebiliriz.

Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz ki; yurt dışına çıkan vatandaşlardan alınan 15 TL'lik harç bedelinin 50 TL'ye çıkarılmasını öngören kanun yürürlüğe girmişti.

Harç miktarına gelen zamla beraber, 15 TL'ye bedel ödeyeceğiniz son günlere girdik.

Buna göre, temmuz ayı sonuna kadar yurt dışına çıkış harç pulu bedeli 15 TL olacak.

Bu tarihten itibaren ise yeni kanun bedeline göre ödeme alınacak. Yani 50 TL...

HERKES ÖDEMEK ZORUNDA

Harç uygulaması, 2013’ten bu yana, yurt dışı çıkış harcı yeşil pasaport veya diğer tüm pasaportlar dahil ödenmek zorunda.

Ödemeler bankadan yapılabildiği gibi havalimanlarından bankolarından alınacak pul ile de gerçekleştirilebiliyor.

TERMİNALE PULSUZ GİREMEZSİNİZ

İlk kez seyahat edecek kişiler için kısaca özet geçeyim...

Bir çeşit vatandaşlık vergisi olarak almanız gerekiyor. Hatta zorundasınız. Yurt dışı çıkış harcı karşılığında alınan harç pulu, dış hatlar terminalinde uçağınıza geçmeden önce pasaportunuzla birlikte görevli memura veriliyor.

Yurt dışı çıkış pulu veya onun yerine geçecen banka ödendi dekontunu vermediğinizde, gümrükteki polis memurları geçişinize müsaade etmeyecek.

Havalimanlarındaki 'harç pulu' gişelerinden 15 TL'ye aldığımız harç pulu, ağustos ayından itibaren 50 TL olacak. Yani 15 TL'ye bu 5 gün içinde yurt dışına çıkan çıktı...

Belli bankalara da harç pulu bedeli ödeme yaptığınızda, size verilen dekont pul yerine geçiyor. Bu da diğer seçeneğiniz.