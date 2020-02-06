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İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Saat 15.45 sıralarında başlayan kar yağışı, vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşattı.

DHA | 06.02.2020 - 18:58..
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Sıcaklığın düşmesiyle birlikte İstanbul'un batı kesimlerinde kar yağışı başladı.

Sulu kar ve kar şeklinde kendini gösteren yağış, saat 15.45 sıralarında Büyükçekmece'de de etkili oldu.

Akşam 17.00'den itibaren ise kar tüm İstanbul'da etkisini gösterdi. Vatandaşlar sulu kar ve kar yağışı nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kar küreme araçları ana arterlerde konuşlandırıldı ve yol kenarlarındaki belirli noktalara tuz yığınları konuldu.

İstanbul'da kar yağışı başladı(Ek bilgi ve fotoğraflarla) -2

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Nurhayat Hakmal isimli bir vatandaş karın yağmasını istediğini söylerken, bir başka vatandaş da "Karı uzun zamandır bekliyorduk. İyi ki yağdı" dedi.
Kar yağışı Kartal Aydos tepesinde de etkili oldu. Ormanlık alanlar beyaza büründü. İstanbul'da kar yağışı başladı(Ek bilgi ve fotoğraflarla) -4

CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'da kar yağışı için bugünü işaret etmişti. MGM'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bu sabah saatlerinde yağmur şeklinde görülecek yağışın öğle saatleri itibariyle karla karışık olması bekleniyordu. Yağış akşam saatlerinde kar şeklinde görülecek. Cuma ve cumartesi günü de kar şeklinde devam edecek.

İstanbul'da kar yağışı başladı(Ek bilgi ve fotoğraflarla) -1

İstanbul'da kar yağışı başladı(Ek bilgi ve fotoğraflarla) -3

İstanbul'da kar yağışı başladı(Ek bilgi ve fotoğraflarla) -5

İstanbul'da kar yağışı başladı(Ek bilgi ve fotoğraflarla) -6

İstanbul'da kar yağışı başladı(Ek bilgi ve fotoğraflarla) -7

İstanbul'da kar yağışı başladı(Ek bilgi ve fotoğraflarla) -8

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