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Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, yeni bir nesil taktik güdümlü silah sistemi denendiğini duyurdu.

AA | 19.04.2019 - 05:28..
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Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un da taktik silahın test edilmesini denetlediği belirtildi. Bu, Kim’in Şubat ayında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Donald Trump ile yaptığı zirveden bu yana Kuzey Kore'nin ilk denemesi oldu.

KCNA, silahın özellikleri hakkında açıklama yapmazken Güney Kore haber ajansı Yonhap ise silahın kısa menzilli bir silah olduğunu öne sürdü.

Öte yandan, dün ABD Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi, uydu fotoğraflarından Kuzey Kore’deki Yongbyon nükleer tesislerinde hareketlilik olduğunu tespit ettiğini duyurmuştu.

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

SON ZİRVEDE ANLAŞAMAMIŞLARDI

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk olarak 12 Haziran 2018'de Singapur’da düzenlenen zirvede bir araya gelmiş ve Kore yarımadasının nükleerden arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı. İkili arasında daha sonra 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir zirve daha gerçekleşmiş ve zirveden kalıcı bir sonuç çıkmamıştı.

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

KUZEY KORE: POMPEO GELMESİN

İki ülke arasındaki zirve duyurulmadan hemen önce Kuzey Kore'den ABD ile ilgili gelen açıklamalar iki taraf arasındaki uyuşmazlıklara işaret etti.

Kuzey Kore ABD ile yürütülen görüşmelere Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile devam etmek istemediklerini belirterek Pompeo'nun yerine daha olgun bir kişinin getirilmesi talebinde bulundu.

Bu açıklamanın öncesinde ise Kuzey Kore yeni bir nükleer silah denemesi daha gerçekleştirdi.

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

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