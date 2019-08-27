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Eşini sokak ortasında boğazından bıçakladı

Denizli’de boşanmak üzere olduğu eşini, sokak ortasında çeşitli yerlerinden yaralayan kişi yakalandı.

İHA | 27.08.2019 - 16:18..
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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, H.K. (23)adlı kişi eşi U.K. ile bir süredir anlaşmazlık yaşıyordu. H.K. boşanmak üzere olduğu eşinin konuşma vaadiyle yanına gittiği sırada alevlenen tartışma sonrası, kocası tarafından karın boşluğuna, göğsüne ve boğazına bıçak darbesi alarak ağır yaralandı.

Bağrışmaları duyan mahalleli tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

KALBİ DURDU

Olay yerine gelen ekiplerce Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan H.K.’nin acile götürüldüğü anda kalbi durdu. 2 çocuk annesi olan H.K.’nin doktorlar tarafından yapılan müdahaleyle kalbi tekrar atmaya başladı.

Ağır yaralanan kadının durumunun kritik olduğu ve hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Dehşet saçan koca U.K. kısa sürede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Eşini sokak ortasında boğazından bıçakladı

Eşini sokak ortasında boğazından bıçakladı

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