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Zonguldak'ta maden ocağında patlama

Maden ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında, 1 işçi mahsur kaldı.

İHA | 25.12.2019 - 12:20..
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Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında, patlama meydana geldi.

Madende meydana gelen metan gazı patlamasından, 2 işçi etkilendi.

İŞÇİDE YANIKLAR OLUŞTU

İşçilerden Bahri Yeniay (51), bulunduğu yerden kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana gelen işçiye ilk müdahaleyi yaptı. Yeniay, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

1 KİŞİYİ KURTARMA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan, henüz ismi öğrenilemeyen ve ocakta mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Olay yerine güvenlik güçleri, tahlisiye ekipleri, arama kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Maden ocağında metan gazı patlaması: 1 işçi yaralı, 1 işçi mahsur -1

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