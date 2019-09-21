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Ahmet Ümit okurlarıyla buluştu

Yazar Ahmet Ümit, uzun zamandır heyecanla beklenen yeni kitabı Aşkımız Eski Bir Roman'ı, Yapı Kredi Yayınları Beyoğlu Kitabevi'nde imzaladı.

Haber Merkezi | 21.09.2019 - 10:01..
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Yeni kitabı Aşkımız Eski Bir Roman'da efsanevi karakteri Başkomser Nevzat’ın 3 farklı cinayeti çözdüğünü söyleyen Ahmet Ümit, "Bu kitapla biz de 3 farklı macera içinde geziniyor, İstanbul’un değişik semtleri ve değişik sosyal kesimleri arasında dolanıyor ve aynı zamanda insan ruhunda da geziniyoruz." dedi.

AHMET ÜMİT'E YOĞUN İLGİ

20 Eylül Cuma günü Yapı Kredi Yayınları Beyoğlu Kitabevi’nde yapılan imza gününe, ilgi yoğundu. Yazardan imza almak isteyen okurlarının uzun kuyruklar oluşturduğu imza gününün, bir de sürpriz konuğu vardı.

Ahmet Ümit okurlarıyla buluştu

İMAMOĞLU DA KATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da ziyaret ettiği imza günü, okurların yazar Ahmet Ümit ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çektirdiği fotoğraflarla renklendi.

Ahmet Ümit okurlarıyla buluştu

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