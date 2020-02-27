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Ekrem İmamoğlu'na zam tepkisi

Kapalıçarşı'yı gezen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, ulaşım zamlarını gerekçe gösteren esnaftan bazıları tepki gösterdi.

DHA | 27.02.2020 - 12:28..
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Ekrem İmamoğlu'na zam tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kapalıçarşı'da incelemelerde bulundu. İmamoğlu'na Kapalıçarşı gezisinde, İBB üst yönetimi de eşlik etti.

ZAM PROTESTOSU

Ziyaret sırasında esnaftan bazıları, ulaşım zamlarını protesto etti. Protestolar üzerine İmamoğlu, yanına gittiği esnafa zamların gerekçelerini anlatmaya çalıştı.

Ekrem İmamoğlu'na zam tepkisi

"ULAŞIMA ZAM HATAYDI"

İmamoğlu, ulaşıma zam yapılmasının hata olduğunu ve indirimleri İBB Meclisi'nin yaptığını söyleyen kişiye, "Sen bayağı takip ediyorsun siyaseti, hadi bakalım." karşılığını vererek yanından uzaklaştı.

Ekrem İmamoğlu'na ikinci zam tepkisi

Ekrem İmamoğlu'na zam tepkisi

Ekrem İmamoğlu'na zam tepkisi

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