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Erdoğan, Azerbaycan'daki Türk Dili Konseyi'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'deki zirvede bin kilometrekarelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardığımızı açıkladı.

Haber Merkezi | 15.10.2019 - 12:06..
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Erdoğan, Azerbaycan'daki Türk Dili Konseyi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi 7. Zirvesi'nde Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan; "Bu sabah itibarıyla yaklaşık bin kilometrekarelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık. Harekat başarı ile sürüyor." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Bu zirve gerçekten tarihi bir nitelik taşıyor. Türk dünyası nezdinde ortak bir fon kurulması önerisini destekliyoruz. Ekonomilerimiz üzerindeki döviz baskısını azaltacak mekanizmaları devreye almalıyız. Kotalar maalesef ticaretimizin önündeki en büyük engellerden biridir. Türk konseyi olarak aramızdaki kotaları kaldırmamız gerekiyor. Günümüzde bölgemizin barış huzur ve istikrarına en büyük tehdit terördür.

BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatı’nın iki önemli amacı var. Bunlardan ilki Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG kaynaklı terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Harekatın ikinci gayesi ise 8 yıldır misafir ettiğimiz 3 milyon 650 bin Suriyeli Arap'ın kendi ülkelerine dönebilmelerini sağlamaktır. Ve bunun dışında da 350 bin kürdü ülkemizde misafir etmektedir.

"BİN KİLOMETRELİK ALANI KURTARDIK"

Bu sabah itibarıyla yaklaşık bin kilometrekarelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık. Harekat başarı ile sürüyor.

Burada uluslararası destekle istikrarı sağlayacağız. Suriyenin kuzeyi, barış pınarlarıyla yeşillene kadar devam edeceğiz. Operayonun başladığı andan itibaren destek veren liderlere teşekkür ediyorum.

İnşallah gelecek sene Türkiye'de düzenlecek 8. zirvede Türkmenistan'ı da görmek istiyoruz. Türkmenistan'ın iştirakiyle de 6 millet 6 devlet tek yürek olmaya davet ediyorum.

Erdoğan, Azerbaycan'daki Türk Dili Konseyi'nde

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