taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.79465
Euro
6.5542
Altın
1285.34
Borsa
96329.61
Gram Altın
240.18

Sanayi üretim rakamları açıklandı

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 azalan sanayi üretimi, önceki aya göre ise yüzde 1,3 arttı.

Haber Merkezi | 16.04.2019 - 10:09..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,5 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.

Sanayi üretim rakamları açıklandı

 

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 1,3 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,3, imalat sanayi sektörü endeksi %1,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,8 arttı.

Sanayi üretim rakamları açıklandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Notre Dame Katedrali'ndeki yangın, Macron'u derinden üzdü

Notre Dame Katedrali'ndeki yangın, Macron'u derinden üzdü

300
Kılıçdaroğlu: Umudunuzu koruyun

Kılıçdaroğlu: Umudunuzu koruyun

151
Maltepe'de oy sayımında sona yaklaşıldı

Maltepe'de oy sayımında sona yaklaşıldı

108
Macron yangının olduğu Notre Dame Katedrali'nde

Macron yangının olduğu Notre Dame Katedrali'nde

81
Yunanistan ABD'yle ilişkileri ileri taşıyor

Yunanistan ABD'yle ilişkileri ileri taşıyor

70
Şanlıurfa'da turizme Göbeklitepe dopingi

Şanlıurfa'da turizme Göbeklitepe dopingi

24
Dünyanın en zehirli yılanları Zagreb'de sergilendi

Dünyanın en zehirli yılanları Zagreb'de sergilendi

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir