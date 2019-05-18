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Malatya'da kumar ve tombala baskını

Polisin düzenlediği kumar ve tombala operasyonunda, 22 kişiye 7 bin 40 lira para cezası uygulandı.

DHA | 18.05.2019 - 16:54..
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Türkiye genelinde yapılan 'Kumar ve tombala uygulaması kapsamında Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

54 İŞ YERİ İNCELENDİ

35 ekipte 145 polisin görev aldığı baskınlarda, 54 iş yeri incelendi. 760 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan baskında, 2 işletmeye adli ve idari işlem uygulandı. Farklı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Uygulamada, tombala makinesi, tombala topları, televizyon, kamera, çok sayıda pul ve kart ile 105 lira kumar parası ele geçirildi.

Malatya'da kumar ve tombala baskını

Malatya'da kumar ve tombala baskını

Malatya'da kumar ve tombala baskını

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