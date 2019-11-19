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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyona helikopterler de havadan destek verdi.

İHA | 19.11.2019 - 21:45..
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, istihbarı bilgiler ve teknik çalışmalarla belirlenen adreslere yönelik çalışma başlattı.

KAPILAR KOÇBAŞIYLA KIRILDI

Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri ve helikopter desteğiyle belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Şahinbey ilçesindeki çok sayıda adrese düzenlenen operasyonlar nefes keserken, baskın yapılan adreslerin kapıları koçbaşıyla kırıldı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu


OPERASYONA 750 POLİS KATILDI

750 polisin katıldığı ve operasyon düzenlenen alanların ablukaya alındığı bölgelerde, trafik polisleri de yol uygulaması yaptı. Uyuşturucu satışını önlemek için başarılı çalışmalarını sürdüren Gaziantep polisi, uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurdu.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

KALE GİBİ KORUNAN UYUŞTURUCU YUVASI

Havadan helikopterle karadan narkotik köpeği ‘Onix’in desteğini alan ekipler, evlerde arama yaptı. Arama yapılan bir evin kapısında 4 sürgü olması ve güvenlik kameraları ile donatılması dikkat çekti.

Polis ekiplerinin, baskın yapılan adreslerdeki aramaları sürüyor.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu


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