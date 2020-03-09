Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Son cemrenin düşmesiyle sıcaklıklar bir hayli kendini gösterirken, üzücü haber Meteoroloji'den geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Düzce ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz’in kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana ve Hatay çevrelerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI ARTACAK, YAĞIŞ GELECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın; genellikle güneyli yönlerden, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU

Buna göre İstanbul'da, parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, sağanak yağışla birlikte sıcaklık 18 derece olacak.

Başkentlileri ise beklenenden çok daha sıcak bir hava bekliyor. Meteoroloji'ye göre parçalı ve bulutlu havanın ardından sağanak yağış gelecek.

İzmir'de de parçalı ve çok bulutlu bir havanın ardından gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bir haftalık hava tahmin raporu ise şu şekilde: