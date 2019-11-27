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Yassıada'dan son görüntüler

Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak yeniden düzenlenen ada, Aralık ayı içerisinde konferans salonu, cami ve müzesiyle birlikte açılıyor.

İHA | 27.11.2019 - 11:28..
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Yassıada'nın, "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlemesi projesinde sona gelindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaya düzenlediği son ziyaretinde Yassıada’nın 2019 yıl sonuna kadar açılacağını söylemişti. Bu gelişmeler ışığında adanın Aralık ayı içerisinde açılması bekleniyor.

2015 YILINDA TEMELİ ATILDI

2015 yılında temeli atılan projeyle, çalışmalar kapsamında yarım yüzyıl önce koğuş olarak kullanılan bina yıkılmış, sonra adanın bir turizm merkezi haline getirilmesine karar verilmişti.

Yassıada'dan son görüntüler

BİN 200 KİŞİLİK CAMİ TAMAMLANDI

125 odalı otel, 600 kişilik konferans salonu, bin 200 kişilik cami tamamlandı. Aralık ayı içerisinde açılması bekleniyor Adada ayrıca Yassıada hafızasını gözler önüne seren bir müze de olacak. Çalışmalar peyzaj, yürüyüş yolları ve iskele üzerine yoğunlaştı.

Yassıada'dan son görüntüler

 

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