Tekirdağ yamaç paraşütü yapmak isteyenleri ağırlıyor

Tekirdağ'da farklı bir deneyim yaşamak isteyen ekstrem spor tutkunları, Şarköy ilçesinde yamaç paraşütü yapmanın keyfini yaşıyor.

Yeşil ile mavinin buluştuğu Uçmakdere Mahallesi'ne başta Trakya ve İstanbul'dan gelen ziyaretçiler, hem doğal güzelliklerin hem de gökyüzüyle buluşmanın tadını çıkarıyor.

Sonbaharda yamaç paraşütü yapan ve eşsiz manzaraya sahip bölgeyi gezen ziyaretçiler, yöresel lezzetlerden tatma imkanı da buluyor.

Sonbaharda paraşüt keyfi VİDEO



TEKİRDAĞ'IN ADI YAMAÇ PARAŞÜTÜ İLE ANILIYOR

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın deniz turizminin yanı sıra doğa, ekstrem spor turizminde de tercih edilen en güzel şehirlerden olduğunu söyledi.

Hacıoğlu, Uçmakdere Mahallesi'nde yapılan yamaç paraşütü etkinliğine ilginin her geçen gün arttığını ifade ederek, "Uçmakdere, bu aktivite için çok elverişli. Tekirdağ'ın adı yamaç paraşütüyle günden güne anılmaya başlandı. Uçmakdere'ye gelen ziyaretçiler, doğanın tadını çıkarıp ardından gökyüzüyle buluşmanın keyfini doyasıya yaşayabilir. Bölge her mevsim uçuş için elverişli. O yüzden paraşüt tutkunlarını ilimize bekliyoruz." dedi.

Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü Kurucu Üyesi Sanlı Fidan da hava elverişli olduğu sürece her mevsim uçuş yaptırdıklarını anlattı.

Türkiye'nin birçok ilinden uçuş yapmak için gelenler olduğunu belirten Fidan, "Burada görsellik de çok güzel. Deniz var, orman var. Buraya gelen vatandaşlar hafta sonlarını güzel değerlendiriyor. Rüzgarın durumuna göre günde çok sayıda uçuş oluyor. Burayı kendi imkanlarımızla düzenleyip daha çok tercih edilen bir yer haline getirdik. Ekstrem spor tutkunlarını bekliyoruz." diye konuştu.