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Definecilerin açtığı çukurdan 1800 yıllık mozaik çıktı

Manisa'da Sidas Antik Kenti'nde, tarihi eser kaçakçıları tarafından 2 metre çukur açılarak bulunan mozaiğin yaklaşık bin 800 yıllık olduğu belirlendi.

AA | 27.12.2018 - 09:12..
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2 metre çukur kazılarak ortaya çıkarıldıktan sonra götürülmek istenen tavus kuşu motifli yer mozaiğinin bin 800 yıl öncesine ait olduğu tespit edildi.

Jandarma ve polis ekipleri, özellikle antik kent ve sit alanları çevresinde izinsiz kazı yaparak tarihi eser kaçaklığı yapan şüphelilere yönelik yoğun mesai harcıyor.

21 Aralık'ta Sidas Antik Kenti'nde bulunan tavus kuşu motifli mozaikle ilgili detaylar ortaya çıktı.

JANDARMADAN SIKI TAKİP

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalanan 9 şüpheli, yaklaşık 9 ay önce geldikleri Sidas Antik Kenti'nde 2 metre çukur kazarak buldukları mozaiğin fotoğrafını çekip üzerine naylon ve toprakla örttü.

Tarihi eseri satmak için müşteri arayışına giren ve bir kişiyle anlaştığı belirtilen zanlılar geçen hafta mozaiği çıkartmak için antik kente geldiklerinde jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Definecilerin açtığı çukurdan 1800 yıllık mozaik çıktı

ALANA KORUMA

Aralarında emekli bir yarbayın da bulunduğu 9 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından kaçak kazının yapıldığı alan koruma altına alındı.

MÜZEDE GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

24 saat kesintisiz başında nöbetçinin beklediği mozaik, Manisa Müze Müdürlüğü'nden gelen yetkililer tarafından incelendi.

İncelemede üzerinde tavus kuşu motifli yer alan mozaiğin yaklaşık bin 800 yıllık olduğu kaydedildi.

Mozaik, önümüzdeki günlerde bulunduğu yerden çıkarılarak Manisa Müzesi'nde sergilenecek.

Definecilerin açtığı çukurdan 1800 yıllık mozaik çıktı

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