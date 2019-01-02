8'inci sınıf öğrencisinden mobil 'Atatürk' ansiklopedisi

Android Studio (Kotlin) aracını kullanarak programlama yapan Can Akkoyun, yazılım geliştirmeye 5'inci sınıfta başladığını ve şu an 8'inci sınıfta yeni yazılım dilleri üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

ATATÜRK-VİKİ ADINI VERDİ

Uygulamasına Atatürk-Viki adını veren Akkoyun projeyle ilgili duygularını ifade ederken, "5'inci sınıfta yazılım geliştirmeye başladım. Ağabeyim aracılığı ile yazılım dünyasına giriş yapmaya karar verdim. İlk olarak kodlama için gerekli olan algoritma mantığını kavramak gerektiğini öğrendim. Çalışmalarıma internetten araştırma yaparak başladım. Sonucunda java dili ile tanıştım. Daha sonra java dilinin gerçekleştireceğim projeler için yeterli olmadığına karar verdim ve Android Studio üzerinden mobil uygulama geliştirmeye başladım.

BENİ ÇOK HEYECANLANDIRDIĞINI FARK ETTİM

Birçok uygulama üzerinde çalıştım ve Atatürk ile ilgili bir uygulama geliştirmenin beni çok heyecanlandırdığını fark ettim. Tüm uygulamalarıma baktığınızda göreceksiniz ki hepsi farklı tür kullanıcılara hitap ediyor ama Atatürk-Viki Dünyadaki tüm kullanıcıların ilgisini çekebilecek bir uygulama, sanki her tür kullanıcıyı birbirine bağlayan sıkı bir ip gibi, ayrıca Atatürk gibi büyük bir değere her alandan erişilmesi gerektiğini düşünüyorum. Atatürk-Viki projemi tamamladım. Şu anda yeni yazılım dilleri üzerinde çalışmalarımı sürdürüyorum." dedi.

Yılmaz Özdil'in Atatürk üzerinden çıkardığı kitap serisi