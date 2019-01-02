taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3581
Euro
6.1312
Altın
1287.3
Borsa
89801.39
Gram Altın
221.455

8'inci sınıf öğrencisinden mobil 'Atatürk' ansiklopedisi

Can Akkoyun, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayladığı bilgilerden oluşan Atatürk’ün hayatının, sözlerinin, kitaplarının ve sevdiği şarkıların bulunduğu adeta bir mobil ansiklopediyi kullanıma sundu.

DHA | 02.01.2019 - 13:17..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş
8'inci sınıf öğrencisinden mobil 'Atatürk' ansiklopedisi

ATATÜRK

Android Studio (Kotlin) aracını kullanarak programlama yapan Can Akkoyun, yazılım geliştirmeye 5'inci sınıfta başladığını ve şu an 8'inci sınıfta yeni yazılım dilleri üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

ATATÜRK-VİKİ ADINI VERDİ

Uygulamasına Atatürk-Viki adını veren Akkoyun projeyle ilgili duygularını ifade ederken, "5'inci sınıfta yazılım geliştirmeye başladım. Ağabeyim aracılığı ile yazılım dünyasına giriş yapmaya karar verdim. İlk olarak kodlama için gerekli olan algoritma mantığını kavramak gerektiğini öğrendim. Çalışmalarıma internetten araştırma yaparak başladım. Sonucunda java dili ile tanıştım. Daha sonra java dilinin gerçekleştireceğim projeler için yeterli olmadığına karar verdim ve Android Studio üzerinden mobil uygulama geliştirmeye başladım.

BENİ ÇOK HEYECANLANDIRDIĞINI FARK ETTİM

Birçok uygulama üzerinde çalıştım ve Atatürk ile ilgili bir uygulama geliştirmenin beni çok heyecanlandırdığını fark ettim. Tüm uygulamalarıma baktığınızda göreceksiniz ki hepsi farklı tür kullanıcılara hitap ediyor ama Atatürk-Viki Dünyadaki tüm kullanıcıların ilgisini çekebilecek bir uygulama, sanki her tür kullanıcıyı birbirine bağlayan sıkı bir ip gibi, ayrıca Atatürk gibi büyük bir değere her alandan erişilmesi gerektiğini düşünüyorum. Atatürk-Viki projemi tamamladım. Şu anda yeni yazılım dilleri üzerinde çalışmalarımı sürdürüyorum." dedi.

Yılmaz Özdil'in Atatürk üzerinden çıkardığı kitap serisi

8'inci sınıf öğrencisinden mobil 'Atatürk' ansiklopedisi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sinan Akçıl'dan gelinlik tepkisi: Giyinmemiş bu

Sinan Akçıl'dan gelinlik tepkisi: Giyinmemiş bu

289
Hazal Kaya evleniyor

Hazal Kaya evleniyor

20
Fatih gemisi sonuç almaya çok yakın

Fatih gemisi sonuç almaya çok yakın

198
70 milyon liralık bilet Üsküdar'da satıldı

70 milyon liralık bilet Üsküdar'da satıldı

75
Muharrem İnce'den Gülriz Sururi'ye veda mesajı

Muharrem İnce'den Gülriz Sururi'ye veda mesajı

188
Recep Tayyip Erdoğan mütevazılığı

Recep Tayyip Erdoğan mütevazılığı

61
Ebru Yaşar'dan yeni yıl öpücüğü

Ebru Yaşar'dan yeni yıl öpücüğü

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir