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8K UHD TV'ler için resmi standart kuralları belli oldu

Tüketici Teknolojileri Birliği, 8K UHD TV'ler için resmi standart kurallarını açıkladı.

Haber Merkezi | 30.09.2019 - 11:14..
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Günümüzde, teknolojinin bir hayli gelişmesiyle daha yüksek çözünürlüklü televizyonlar karşımıza çıkıyor. Ülkemizde her ne kadar 4K ve 8K yayınları yok denecek kadar az olsa da birçok şirket, kendi UHD TV'lerini piyasaya sürmeye devam ediyor.

Tüketici Teknolojileri Birliği; kısa bir süre önce, 8K Ultra HD (UHD) televizyonlar için resmi endüstri standartlarını ve logosunu belirledi.

uhd

Tüketici Teknolojileri Birliği'ne göre 8K UHD TV'ler, 16:9 oranında yatay olarak 7 bin 680 ve dikey olarak 4 bin 320 çözünürlüğe sahip, en az 33 milyon aktif piksel içermek zorunda. Ayrıca televizyonların; en az bir adet HDMI girişi,10 bitlik bir bit derinliği desteği ve saniyede 24, 30 ve 60 kare hız desteği de bulundurması gerekiyor.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ 8K'YA YÜKSELTME ZORUNLU OLACAK

Tüketici Teknolojileri Birliği, ayrıca 8K televizyonların; SD, HD ve 4K videoları 8K çözünürlüğe yükseltmesini zorunlu kılıyor. Bu sayede,izlediğiniz görüntüler 8K olmasa bile televizyonunuzla tam uyumlu bir şekilde çalışacak.

Tüketici Teknolojileri Birliği'nin belirlediği 8K logosu:

8K

8K sertifikasyon programına katılımın tamamen isteğe bağlı olmasına rağmen, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren, üreticilerin yeni televizyon setlerinde bu logoyu kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yeni bir rapora göre, 2019 yılı içerisinde, ABD'de toplam 175 bin 8K UHD TV satılacak ve bu satışlardan 734 milyon dolar gelir elde edilecek. Önümüzdeki yıllarda ise 8K yayınlarının yaygınlaşmasıyla, televizyon fiyatlarında düşüş bekleniyor.

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8K UHD TV'ler için resmi standart kuralları belli oldu

8K UHD TV'ler için resmi standart kuralları belli oldu

8K UHD TV'ler için resmi standart kuralları belli oldu

8K UHD TV'ler için resmi standart kuralları belli oldu

8K UHD TV'ler için resmi standart kuralları belli oldu

8K UHD TV'ler için resmi standart kuralları belli oldu

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