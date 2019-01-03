9 atın telef olduğu yangına kısa devre yol açtı

Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Büyükada’da 9 atın telef olduğu yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, 1 Ocak 2019 günü saat 13.00 sıralarında Büyükada Yörükali mevkinde yangın çıktığının ihbarı üzerine, Adalar Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

7 AT ZARAR GÖRMEDEN KURTARILDI

Yapılan ilk inceleme sonucunda yangının, ahırlara gayrinizami olarak çekilen tesisatta oluşan kısa devreye bağlı olarak ortaya çıkan elektrik akımının, çevredeki yanıcı maddeleri tutuşturması sebebiyle çıktığının belirlendiği kaydedildi. Yangından dolayı ahırlarda bulunan 9 atın telef olduğu, 3 atın yaralı vaziyette kurtarılıp tedavi edilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı veteriner Hizmetleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edildiği, 7 atın da zarar görmeden kurtarıldığı belirtildi.

"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTE"

Açıklamada, “Soruşturma, maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın gözetiminde titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Büyükada'da yangın