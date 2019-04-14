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9 aylık bebeğin imdadına askeri helikopter yetişti

Kan ve oksijen değerleri 60’a kadar düştüğü için hayati tehlikesi bulunan 9 aylık bebek askeri helikopterle Malatya’ya sevk edildi.

İHA | 14.04.2019 - 21:13..
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Tunceli'de Hülya ve Serkan Şaroğlu çiftinin 9 aylık bebekleri Emir Arda, rahatsızlanınca ailesi tarafından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

9 aylık bebeğin imdadına askeri helikopter yetişti

Burada Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Didem Alboğa tarafından muayene edilen Emir Arda bebeğim yapılan tahlillerinde kan değerlerinin hızla düştüğü ve oksijen satürasyonun 60’lara kadar gerilediği tespit edildi.

9 aylık bebeğin imdadına askeri helikopter yetişti

VALİ SONEL'DEN YARDIM İSTENDİ

Tam donanımlı bir hastaneye sevki gereken bebek için aile, Vali Tuncay Sonel’den yardım istedi. Sonel’in girişimleriyle jandarmaya ait Skorsky tipi askeri helikopter Tunceli Devlet Hastanesi pistine indi.Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Didem Alboğa eşliğinde bebek ve annesi askeri helikopterle Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne götürdü.
Burada tedavi altına alınan bebeğin tedavisine devam edildiği öğrenildi.
9 aylık bebeğin imdadına askeri helikopter yetişti

9 aylık bebeğin imdadına askeri helikopter yetişti

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