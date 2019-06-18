Karaman'da hamile eşini hastaneye götürürken kaza yaptı

Antalya 5 bin 91 konut satışıyla İstanbul ve Ankara'dan sonra üçüncü sıradaki yerini aldı.

Antalya'da Ramazan Bayramı'nın ikinci günü, şikayet üzerine kimsenin olmadığı evin balkonundan aldıkları yavru kedi kaybolunca, itfaiye görevlileri ile polisler hakkında soruşturma açıldı.

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Beylikdüzü’nde bisikletliden, otomobil sürücüsüne tepki

Bisiklet ile bile kaldırımdan geçmekte zorlanan gençler, aracından yanından geçerken içeride oturan sürücüye "Başka yer yok mu" diyerek isyan etti.