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Karaman'da hamile eşini hastaneye götürürken kaza yaptı

9 aylık hamile eşini hastaneye yetiştirmek isteyen şahıs, kavşakta başka araçla çarpıştı.

DHA | 18.06.2019 - 11:34..
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Karaman'ın Barutkavran köyünde oturan Aykut Doğan (25) rahatsızlanan 9 aylık hamile eşi Ebru Doğan'ın (20) hastaneye götürmek için otomobiliyle yola çıktı.

Doğan yönetimindeki otomobil, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kavşakta Ali İhsan Karabağ (50) yönetimindeki otomobille birbirine girdi.

Kazada, sürücü Doğan, eşi Ebru Doğan, diğer sürücü Ali İhsan Karabağ ve yanındaki Ahmet Zeybek (19) ile Sebahattin Karabağ (21) yaralandı.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ebru Doğan'ın karnındaki bebeğin sağlık durumunun iyi.

Karaman'da hamile eşini hastaneye götürürken kaza yaptı

Karaman'da hamile eşini hastaneye götürürken kaza yaptı

Karaman'da hamile eşini hastaneye götürürken kaza yaptı

Karaman'da hamile eşini hastaneye götürürken kaza yaptı

Karaman'da hamile eşini hastaneye götürürken kaza yaptı

Karaman'da hamile eşini hastaneye götürürken kaza yaptı

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