Kars'ta 9 bacaklı buzağı doğdu

Besicilik yapan Veysel Yıldırım'a ait ineklerden biri, ölü buzağı doğurdu . Yıldırım, ölü doğan buzağının 9 bacaklı olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYE ŞAHİT OLUYORUM"

Yıldırım, ilk defa 9 bacaklı buzağı gördüğünü söyleyerek, "İnek doğum yapmakta zorlanınca yardımcı oldum, ancak buzağu ölü doğdu. 9 bacaklı olduğunu görünce de çok şaşırdım. 4 bacağından hariç, kalça kısmında 2, ön ve arka ayaklarında da 3 bacak vardı. İlk defa böyle bir şeye şahit oluyorum." diye konuştu.



