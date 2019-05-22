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Kars'ta 9 bacaklı buzağı doğdu

Kars'ta ölü olarak doğan buzağının normal bacaklarının yanı sıra kalça kısmında 2, ayaklarında 3 bacak bulunuyor.

DHA | 22.05.2019 - 11:05..
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Besicilik yapan Veysel Yıldırım'a ait ineklerden biri, ölü buzağı doğurdu . Yıldırım, ölü  doğan buzağının 9 bacaklı olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYE ŞAHİT OLUYORUM"

Yıldırım, ilk defa 9 bacaklı buzağı gördüğünü söyleyerek, "İnek doğum yapmakta zorlanınca yardımcı oldum, ancak buzağu ölü doğdu. 9 bacaklı olduğunu görünce de çok şaşırdım. 4 bacağından hariç, kalça kısmında 2, ön ve arka ayaklarında da 3 bacak vardı. İlk defa böyle bir şeye şahit oluyorum." diye konuştu.

Kars'ta 9 bacaklı buzağı doğdu

Kars'ta 9 bacaklı buzağı doğdu
Kars'ta 9 bacaklı buzağı doğdu

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