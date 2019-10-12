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9 çocuğu havalı tüfekle vurdu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Mayın ayından bu yana 9 çocuğu havalı tüfekle vurarak yaralayan şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA | 12.10.2019 - 00:33..
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Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi Hükümet Caddesi'nde Mayıs ayında sokakta oynarken havalı tüfekle vurularak yaralanan çocuk hakkında jandarma ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

TOPLAM 9 ÇOCUĞU YARALADI

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede sivil ekipler görevlendirdi ancak bir sonuç alamadı. Ardından bölgeye çok sayıda güvenlik kamerası yerleştirerek, çalışmanın kapsamı genişletildi. Önceki gün Ayça A.'nın (16) sokakta oynarken havalı tüfekle vurularak yaralanmasının ardından jandarma, ateşin açılmış olabileceğini değerlendirdiği 3 evde savcılıktan alınan izinle arama yaptı.

Tekirdağ'da sokakta oynayan 9 çocuğu havalı tüfekle yaraladı VİDEO

KÖPEKLERİ DE YARALAMIŞ

Serdar Yün'ün yalnız yaşadığı evde yapılan aramada biri oksijen tüpü ile güçlendirilmiş ve dürbünlü olmak üzere 2 havalı tüfek ve silaha ait çok sayıda saçma ele geçirildi. Yapılan incelemede Yün'ün havalı tüfeğinin menzilini ve şiddetini artırmak için oksijen tüpü kullandığı belirlendi. Gözaltına alınan ve 7 ayrı suçtan kaydı bulunduğu tespit edilen Yün, ifadesinde, "Çocuklar çok gürültü yapıyorlardı. Korkutmak amacı ile ateş ettim. Vurulduklarını görmedim. Bir de sokak köpeklerine atıyordum." dediği öğrenildi.

9 çocuğu havalı tüfekle vurdu

TUTUKLANDI

Yün, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ayça A.'nın ise hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

9 çocuğu havalı tüfekle vurdu

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