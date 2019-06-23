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9 çocuk annesi hırsızlık yaparken yakalandı

Adana'da semt pazarında alışveriş yapan 3 kadının cüzdan ve cep telefonlarını çalan 9 çocuk annesi Nazlı Ayşe K. yakalanarak adliyeye sevk edildi.

DHA | 23.06.2019 - 10:28..
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Pazarda alışveriş yapan Şükran G. ile Sümeyye C.'nin cüzdan ve cep telefonları çalındı. Bir hafta sonra yine aynı pazarda Zeynep D.'nin cep telefonu ve cüzdanı çalındı.

9 çocuk annesi hırsızlık yaparken yakalandı

"EŞİMDEN AYRIYIM"

Her üç olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliğ ekipleri, şüphelinin eşkalini belirleyerek, pazarda önlem aldı. Nazlı Ayşe K., aynı pazarda dolaşırken yakalandı.

Hırsızlık suçundan kaydı olduğu saptanan Nazlı Ayşe K., emniyetteki sorgusunda, "Eşimden ayrıyım, çadırlarda kalıyorum. 9 çocuğum var" dedi. 
Nazlı Ayşe K.  emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

9 çocuk annesi hırsızlık yaparken yakalandı


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