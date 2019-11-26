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9 dil bilen Gineli Osman

Ülkesindeki iş savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Osman, 9 tane dil biliyor ve Eskişehir’de 11 yıldır tuvalet temizliyor.

İHA | 26.11.2019 - 14:55..
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Vişnelik mahallesinde bulunan Alem Camii'nin tuvaletini temizleyen Osman Toure, adeta bir Eskişehirli oldu.

Gine’deki iç savaş ve çeteleşme olayları sebebiyle 11 yıl önce kaçarak Eskişehir’e gelen ve burada ‘Osman Ağa’ lakabı takılan Gineli öğretmen, yıllardır burada tuvalet temizliyor.

"TÜRKİYE'DE ÇOK GÜZEL MÜSLÜMANLAR VAR"

11 yıldır burada Alem Camii’nde çalıştığını ifade eden Osman Toure, Türkiye’de çok iyi Müslümanların olduğunu belirtti. Toure, “Cami ve tuvalet temizliği yapıyorum. Türkiye maşallah Müslüman, hiç problem yaşamadım. Sıkıntı yok. Türkiye’de çok iyi adamlar, çok güzel Müslümanlar var.

9 dil bilen Gineli Osman

9 dil bilen Gineli Osman VİDEO

9 DİL BİLİYOR

Gine’de dil öğretmeniydim. 9 tane dil biliyorum. İngilizce, Fransızca hepsi var. Eskişehir’de oturuyorum 11 senedir. İstanbul, Ankara ve Eskişehir’de yaşadım. Her yatsı namazından sonra da 2 saat spor yapıyorum. Boks, koşu, barfiks hepsini yapıyorum, top oynuyorum. Ailem burada, kardeşlerim burada. O zamanlar Afrika çok problemliydi. Diktatörlük, savaş çok kötüydü” dedi.

9 dil bilen Gineli Osman

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÇOK İYİ ADAM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Müslümanlara yardım ettiğini ve çok iyi bir lider olduğunu söyleyen Gineli Öğretmen Toure, “Recep Tayyip Erdoğan’ın kafası çok iyi. Adam çalışıyor. Adam çok iyi adam. Erdoğan çok iyi adam. Maşallah. Çok çalışıyor ve çok iyi Müslüman. Kafa var çok iyi adam. Müslümanlara çok yardımı oluyor. Adam iyi Müslüman, orijinal bir Müslüman” diye konuştu.

9 dil bilen Gineli Osman

9 dil bilen Gineli Osman

9 dil bilen Gineli Osman

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