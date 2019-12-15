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9 gün önce cezaevinden çıktı aynı suçtan yeniden girdi

Hırsızlık suçundan 9 gün önce cezaevinden çıkan bir kişi 9 gün sonra tekrar hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İHA | 15.12.2019 - 17:13..
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Amasya’nın Merzifon ilçesinde 9 gün önce cezaevinden çıkan hırsızlık şüphelisi O.Ç.’nin, tekel büfesinin çatısını sökerek girdiği iş yerindeki kasadaki parayla çeşitli markalarda sigarayı çaldığı iddia edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli O.Ç., izini kaybettirmek için iş yerinde bulunan güvenlik kamerası kayıt cihazını da söktü. Merzifon Asayiş Büro Amirliğinin yaptığı çalışma sonucu O.Ç., yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli O.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
9 gün önce cezaevinden çıktı, 9 gün sonra aynı suçtan tekrar yakalandı -1

9 gün önce cezaevinden çıktı, 9 gün sonra aynı suçtan tekrar yakalandı -2

9 gün önce cezaevinden çıktı, 9 gün sonra aynı suçtan tekrar yakalandı -3

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