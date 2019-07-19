taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6516
Euro
6.3622
Altın
1439.67
Borsa
101991.47
Gram Altın
261.432

9 günde bin 535 kaçak göçmen yakalandı

Van’da polis ekiplerince yapılan 9 günlük çalışma sonucunda yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen bin 535 kaçak göçmen yakalanarak göçmen idaresine sevk edildi

İHA | 19.07.2019 - 11:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs ve şahısların deşifresine yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

3 UYRUKTAN BİN 535 KİŞİ

Bu kapsamda 10-18 Temmuz 2019 tarihleri arasında Edremit, İpekyolu, Tuşba ve Çaldıran, Gevaş, Gürpınar ve Özalp ilçelerinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu olmak üzere toplam bin 535 kaçak göçmen yakalandı. Yasa dışı yollardan yurda giriş yapan kaçak göçmenlerle birlikte göçmen kaçakçılığı yapan M.D. ve U.K. isimli 2 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

9 günde bin 535 kaçak göçmen yakalandı

Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan U.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.D. ise tutuklandı.

Kaçak göçmenler ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandın, dün kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün yoldan çıkarak takla atması sonucu 17 kişi hayatını kaybetmişti.

9 günde bin 535 kaçak göçmen yakalandı

9 günde bin 535 kaçak göçmen yakalandı

9 günde bin 535 kaçak göçmen yakalandı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yurt dışından getirilen telefonların harç bedeline zam

Yurt dışından getirilen telefonların harç bedeline zam

793
İran: İHA kaybetmedik

İran: İHA kaybetmedik

37
Demet Akalın, trafikte yaşadığı saldırıyı anlattı

Demet Akalın, trafikte yaşadığı saldırıyı anlattı

130
İyi Partili vekil, mülakatlardaki adaletsizliğe değindi

İyi Partili vekil, mülakatlardaki adaletsizliğe değindi

467
11. Kalkınma Planı TBMM'de kabul edildi

11. Kalkınma Planı TBMM'de kabul edildi

197
Galatasaray için Falcao iddiası

Galatasaray için Falcao iddiası

39
Bolu Belediyesi asansörlerinde Onuncu Yıl Marşı çalıyor

Bolu Belediyesi asansörlerinde Onuncu Yıl Marşı çalıyor

178
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir