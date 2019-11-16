9 günlük ara tatil, turizmde iç piyasayı hareketlendirdi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl ilk defa uyguladığı ara tatil, dün itibarıyla başladı.

18 milyon öğrenci 25 Kasım'a kadar tatil yapacak.

KİMİSİ YÜZDÜ KİMİSİ GÜNEŞLENDİ

9 günlük tatili fırsat bilenler, soluğu hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 23 derece kaydedildiği Antalya'da aldı. Günler öncesinden rezervasyonlarını yaptıkları otellere yerleşen tatilciler, turizm kentinde deniz keyfi yaptı.

SAHİLLER DOLDU

Yaklaşık 50 bin tatilcinin geldiği Antalya sahillerinde, kimileri yüzdü kimileri ise güneşlendi. Özellikle Kemer ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkati çeken Ayışığı Koyu, tatilcilerin başlıca tercihi oldu.

ORTALAMA 23 DERECE OLACAK

Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kentte hava sıcaklığının 24 Kasım pazar gününe kadar ortalama 23 derece olacağı ve yağış beklenmediği kaydedildi.