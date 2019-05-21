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Suç makinesi şahıs Tokat'ta yakalandı

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri 16 suç kaydı, 9 farklı ilde 13 yakalama kararı ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı kıskıvrak yakaladı.

İHA | 21.05.2019 - 12:14..
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Nevris Demirtaş (53) isimli zanlı, “Beni tanımadın mı, kaza yaptım. Arabayı tamire bıraktım, çocukları da sizin eve bıraktım. Acil para lazım” diyerek gözüne kestirdiği kişilerden 10 binlerce lira para aldı.

HAKKINDA 13 YAKALAMA KARARI VE 13 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPSİ VAR

Adeta suç makinesi olan Nevris Demirtaş, son dolandırıcılık girişiminde Amasya’da emekli Astsubay E.T.’nin aynı taktikle 2 bin lirasını alarak dolandırdı.

,Suç makinesi şahıs Tokat'ta yakalandı

DOLANDIRICI TOKAT'TAN ÇIKTI

Dolandırıldığını anlayan E.T. durumu emniyete bildirmesinin ardından, Amasya Asayiş Şube ekipleri yaptıkları teknik takibin ardından Nevris Demirtaş’ı Tokat’ta kaldığı otelde kıskıvrak yakaladı. Amasya’ya getirilerek mahkemeye çıkarılan Nevris Demirtaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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