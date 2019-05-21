,Suç makinesi şahıs Tokat'ta yakalandı

Lise öğrencisi kendi yaptığı arabaya adını verdi

1 Tanesi 5 liradan satılan enginar iftar sofralarında Uzmanlar, doğal probiyotik kaynağı olma ve yağ azaltıcı gibi özelliklerinin yanı sıra yüksek antioksidan kapasitesine sahip enginarın, iftarda sofradan eksik edilmemesini öneriyor.

2 Başakşehir'in muhtemel rakipleri Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Başakşehir, Devler Ligi biletini alarak teselli buldu. Turuncu-lacivertli ekibin ön eleme turundaki muhtemel rakipleri de netleşiyor.

3 Beşiktaş'ta bazı isimlerle yollar ayrılıyor Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Beşiktaş'ta taraftarın kadroda görmek istemediği birçok isimle yollar ayrılacak. Listede büyük bir düşüş içinde olan Oğuzhan Özyakup da yer alıyor.

4 İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor Bayrampaşa-Eyüp tramvay hattı, 5 istasyondan oluşacak ve diğer hatlarla entegre edilecek.

5 Aslıhan Gürbüz kiraz ağacına daldı Bir süredir ekrandan uzak kalan Aslıhan Gürbüz, köyüne gitti.

6 Başakşehir'de kadınların uyuşturucu protestosu Sokaklarda uyuşturucu satılmasından duydukları rahatsızlığı dile getiren kadınlar, çocuklarının okula giderken bu tehlikeyle karşı karşıya kaldıklarına dikkat çekti.