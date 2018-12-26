9 ilde Bylock operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan 34 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
16 KİŞİ GÖZALTINDA
Mali polisin; İstanbul, Bursa, Sivas, Ankara, Batman, Bitlis, Samsun, Antalya ve Kayseri'de sabah saatlerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 16 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Hakkında gözaltı kararı bulunan fakat yakalanamayan 18 şüphelinin, yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.