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9 ilde çıkan yangınlar kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 9 ilde çıkan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

İHA | 09.09.2019 - 00:54..
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Adana, Bursa, Amasya, Kahramanmaraş, Antalya, Zonguldak, Kastamonu, Mersin ve Muğla’da çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

ORTALAMA 12 DAKİKADA MÜDAHALE

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü Yangınla Mücadele Ekiplerince 8 Eylül 2019 tarihinde 9 ilde çıkan yangınlara ortalama 12 dakikada ilk müdahale gerçekleştirilerek yangınlar tamamen kontrol altına alınmıştır. Adana, Bursa, Amasya, Kahramanmaraş, Antalya, Zonguldak, Kastamonu, Mersin ve Muğla’da (08.09.2019 Pazar) çıkan yangınlara kısa sürede ilk müdahaleler gerçekleştirilmiş olup, bütün yangınlar tamamen söndürülmüştür.” denildi.

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