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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu : 2 gözaltı

Kartal ilçesinde, evlerini uyuşturucu tarlasına çeviren iki şahıs, adreslerine yapılan operasyon sonucu yakalandı.

İHA | 14.02.2020 - 10:51..
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İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Karlıtepe Mahallesi'nde, bir adreste hint keneviri yetiştirip uyuşturucu imalatı yapıldığı yönünde bilgi edinen polis ekipleri harekete geçti.

UYUŞTURUCU VE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyon sonucu adreslerde yapıla aramada, 16 adet ayrı saksıya dikili halde 28 kök hint keneviri, 553 gram satışa hazır esrar, 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 16 adet fişek, askı kilo kantarı, özel lamba, havalandırmalı sera ve kimyasal sıvılar ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu : 2 gözaltı ViDEO

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu : 2 gözaltı

2 GÖZALTI

Adreslerde yakalanan 2 şüpheli Sertaç S. ve Önder G.  ise yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu : 2 gözaltı

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