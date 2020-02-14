İstanbul'da uyuşturucu operasyonu : 2 gözaltı

Kartal ilçesinde, evlerini uyuşturucu tarlasına çeviren iki şahıs, adreslerine yapılan operasyon sonucu yakalandı.

İtalya Futbol Federasyonu, VAR tartışmalarını azaltmak için yeni bir uygulama başlatma kararı aldı.

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Türkiye ekonomisinde çarklar hızlanıyor

Dün sanayi üretim endeksinin açıklanan rakamının, üretimde 21 ayın rekoru düzeyinde gelmesi; uzmanlar tarafından, ekonomik iyileşme için önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.