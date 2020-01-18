Marmara'yı Karadeniz'e bağlayacak ikinci bir yol olarak planlanan Kanal İstanbul'un, tartışmaları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa süre içinde yapımına başlanacağını belirtmesine rağmen projeye karşı olanlar başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri önünde uzun kuyruklar oluşturarak dilekçe vermişti.

SOKAĞA İNDİLER

Başta CHP'liler olmak üzere birçok kişi şimdi de sokaklarda insan zinciri oluşturmaya başladı.

Sancaktepe Sarıgazi meydanında toplanan grup, ellerinde "Kanal Değil Yaşam", "Ya Kanal Ya İstanbul" pankartları taşıdı.

Kanal İstanbul'a hayır diyenler sokağa indi VİDEO