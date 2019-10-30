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9 kişinin öldüğü tren kazasının iddianamesi tamamlandı

Ankara'da, 13 Aralık 2018'de meydana gelen 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan hızlı tren kazasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

DHA | 30.10.2019 - 15:59..
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13 Aralık 2018 tarihinde Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı tren ile raylarda kontrol için bulunun kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü makinist, 9 kişi yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

9 kişinin öldüğü tren kazasının iddianamesi tamamlandı

15 YILA KADAR HAPİS

Hazırlanan iddianamede tren teşkil memuru Osman Yıldırım, hareket memuru Sinan Yavuz, trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey, YHT Ankara Gar Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz, Trafik Servis Müdür Yardımcısı Vekili Ergün Tuna, YHT Trafik Servis Müdürü Ünal Sayıner, YHT Ankara Müdürü Duran Yaman, Şube Müdürü Recep Kutlay, TCDD Trafik ve İstasyon Yönetimi Daire Başkanı Mükerrem Aydoğdu, TCDD Emniyet ve Kalite Yönetimi Daire Başkanı Erol Tuna Aşkın'ın, 'birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapisleri istendi.

9 kişinin öldüğü tren kazasının iddianamesi tamamlandı

TCDD'NİN ESKİ MÜDÜRÜ İDDİANAMEDE YER ALMADI

İddianamede, bilirkişi raporunda kusurlu bulunan dönemin TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ve şu anda TCDD Genel Müdürü olan dönemin Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Uygun şüpheli olarak yer almadı. Savcılık, bu iki isim için bakanlıktan soruşturma için izin talebinde bulunmuştu.

Ankara'daki tren kazasının görüntüleri VİDEO

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