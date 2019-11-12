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9 yaşındaki çocuğun 397 suç kaydı çıktı

Maltepe'de yaşanan kapkaç, yankesicilik ve hırsızlık olaylarının artışa geçmesinin ardından güvenlik kameralarını inceleyen polisin karşısına, 9 yaşındaki çocuk çıktı.

DHA | 12.11.2019 - 13:53..
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İstanbul'un Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Timleri, ilçede son zamanlarda yaşanan kapkaç, yankesicilik, iş yerinden ve araçtan hırsızlık olaylarının artış göstermesinden sonra çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olayları gerçekleştirdiğini belirlediği B.G.'yi gözaltına aldı.

9 yaşındaki çocuğun 397 suç kaydı çıktı

GÖZLEM EVİNE GÖTÜRÜLDÜ

9 yaşındaki B.G.’nin hırsızlık, kapkaç ve yankesicilik suçlarından toplam 397 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.G., savcılık talimatıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı gözlem evine götürüldü.

9 yaşındaki çocuğun 397 suç kaydı çıktı

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