9 yaşındaki çocuğun cesedi, ilaçlama tankerinde çıktı

Bursa’nın Gürsu ilçesinde baba Hüseyin Akyol, 9 yaşındaki oğlu Yunus Emre Akyol ile birlikte tarladan geldi.

ARKADAŞLARIYLA BİSİKLET SÜRDÜ, SONRASINDA KAYBOLDU

Bir süre evde zaman geçiren baba Akyol, yakınlarını ziyaret etmek için oğlu Yunus Emre Akyol’u yalnız bırakarak evden ayrıldı. Babasının gitmesiyle evden çıkan Minik Yunus Emre, dışarıda arkadaşlarıyla bir süre bisiklet sürdü.

JANDARMA KAMERALARI İNCELEDİ

Akşam 20.00 sularında eve dönünce Yunus Emre’yi evde bulamayan ailesi, mahallede arama yaptı. Aileye, mahalleli de yardım etti. Tüm çabalara rağmen bulunamayan Yunus Emre için jandarmaya haber verildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede bulunan iş yerleri kameralarını incelemeye aldı. Yunus Emre’nin, en son arkadaşlarıyla birlikte bisiklet sürdüğü görüldü. Bisikletin evde olduğunun belirlenmesi üzerine durum, arama kurtarma ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Yunus Emre’yi bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

İLAÇLAMA TANKERİNDE CESEDİ BULUNDU

Tarla, bahçe, su kanalları ve tüm mahalleyi arayan ekipler, Yunus Emre’nin cansız bedenini gece 01.00 sularında ikametinin bahçesinde bulunan ilaçlama tankerinde buldu. Küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldığını öğrenen mahalleli, gözyaşlarına boğuldu.

CİNAYET ŞÜPHESİ

Küçük çocuğun terliklerini ilaçlama tankerinin çevresinde gören yakınları, tankerin kapağını açtıklarında Yunus Emre’nin hareketsiz bedeniyle karşılaştı. Çevredekilerin yardımıyla tankerden çıkartılan Yunus Emre’nin, hayatını kaybettiği belirlendi. Tankerin kapağının kapalı olduğu ve içeriden dışarıdan bir etken olmadan kapatılamayacağı şüphesi üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ekipler, tarım ilaçlaması yapılan tankerde ve olay yerinde incelemelerde bulunurken, Yunus Emre'nin cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.