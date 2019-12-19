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9 yaşındaki çocuk servis minibüsünün altında kaldı

İzmir'de 9 yaşındaki U.G., indiği servis minibüsünün önünden geçerken, sürücüsünün harekete ettirmesi sonucu altında kalırken, çevredekilerin ikazıyla ölümden döndü.

DHA | 19.12.2019 - 06:18..
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Karabağlar ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul öğrencisi U.G., servisten indi. Sürücünün minibüsü hareket ettirmesi sonucu önünden geçmeye çalışan U.G. altında kaldı. Olayı gören çevredekiler sürücüyü uyarıp, minibüsü durdurdu. Daha sonra, U.G.'ye yardım etti.

9 yaşındaki çocuk servis minibüsünün altında kaldı

KÜÇÜK ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan U.G., Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ce Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan U.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ayrıca, U.G.'nin servis minibüsünün altında kaldığı anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

9 yaşındaki çocuk servis minibüsünün altında kaldı

9 yaşındaki çocuk servis minibüsünün altında kaldı

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